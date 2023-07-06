Лукашенко рассказал о перспективах ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Главное условие размещения ЧВК «Вагнер» в Белоруссии – возможность его привлечения к обороне страны в случае возникновения такой необходимости. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ.

«Меня абсолютно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов. Более того, они будут размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно. И их опыт будет востребован», – цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

Он заявил, что Вооруженные силы Белоруссии не уступают «Вагнеру» по боеспособности, но опыт этой ЧВК будет для них очень полезен.

«Я имею в виду военный опыт, который они получили. Тот, который нам необходим. Это тактика, боевые действия. Успокаиваться нам не приходится. Вы видите заявления разных непосед, Дуды и Володи Зеленского, о том, что они в покое Беларусь не оставят. Естественно, я как главнокомандующий должен реагировать на подобные вещи», – сказал Лукашенко.

Отвечая на вопрос американского журналиста, он подчеркнул, что никаких рисков для Белоруссии от размещения на ее территории данной компании нет.

«Никаких рисков от размещения ЧВК «Вагнер» в Беларуси, если это произойдет, я абсолютно не вижу. Это не тот случай, которым меня со всех сторон пытаются напрячь. Я понимаю, почему напрягают: если ЧВК «Вагнер» появится в Беларуси… Все соседи, и в том числе ваше руководство, Соединенных Штатов Америки, понимают, что это очень мощная боевая единица и вряд ли есть равные в мире подразделения, как ЧВК «Вагнер», прошедшие через многие бои, сражения и в данном случае через войну. Поэтому я понимаю, почему вы так топчетесь на этой теме», – отметил белорусский лидер.

На данный момент, по его словам, бойцы «Вагнера» находятся в своих прежних лагерях.

«В тех лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление, лечение, отдых и так далее. Идет обычная ротация для такой войны. После Бахмута они были выведены в свой лагерь, там они сегодня и находятся», – рассказал Лукашенко.

Он добавил, что не основатель ЧВК Евгений Пригожин сейчас находится за пределами Белоруссии.

«Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может быть, в Москву поехал, может, еще где-то, но на территории Беларуси его нет», – подчеркнул президент.

Москва, Андрей Дорофеев

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