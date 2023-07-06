Двое молодых людей арестованы за изнасилование 49-летней женщины в московском парке

В одном из столичных парков двое 21-летних парней изнасиловали случайно встретившуюся им женщину. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, в ночное время 2 июля 2023 года фигуранты, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории одного из парков на юге Москвы, высказав угрозы убийством совершили изнасилование ранее незнакомой женщины 1974 года рождения», – говорится в сообщении ведомства.

Молодые люди обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц, соединенное с угрозой убийства).

Нагатинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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