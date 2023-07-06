ЧП в Москве: лифт задавил насмерть рабочего

Рабочий погиб во время ремонта лифта в многоэтажке на юге столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«В жилом доме по улице Михневская во время ремонта лифта зажало мужчину-рабочего. В результате 39-летний сотрудник субподрядной организации скончался на месте», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, добавили в пресс-службе.

Ранее, 12 июня, на строящемся объекте в Причальном проезде столицы рабочий скончался в результате падения в шахту лифта.

Москва, Андрей Дорофеев

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