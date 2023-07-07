Подмосковная прокуратура проверяет компанию Mars на финансирование украинской армии – СМИ

Прокуратура Московской области начала проверку американской компании Mars, специализирующейся на продуктах питания и кормах для животных, на предмет финансирования украинской армии и соответствия уплаченных налогов. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

«В настоящее время прокуратура Подмосковья проводит проверку о противоправной деятельности ООО «Марс», в частности компанию проверяют на оказание финансовой поддержки Вооруженным силам Украины, а также на достоверность полученных доходов и их соответствия уплаченным в казну РФ налоговым отчислениям», – сказал собеседник агентства.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку компании Mars. Он отмечал, что компания зарабатывает в России миллиарды, спонсирует Украину и, возможно, украинские Вооруженные силы, прикрываясь гуманитарными целями.

Компания Mars помимо одноименных шоколадных батончиков и других кондитерских изделий (батончики Bounty, Milky Way, Twix, шоколадные конфеты M&M's, драже Skittles) также владеет брендами жевательных резинок Orbit и Wrigley's и марками кормов для домашних питомцев Pedigree, Royal Canin и Sheba. Президент компании Mars Грант Рид в марте прошлого года заявил о приостановке всех своих рекламных кампаний в РФ и Белоруссии, а также временном отказе от инвестиций в России.

Москва, Андрей Дорофеев

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