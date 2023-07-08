Удар молнии: в Подмосковье во время грозы пострадала женщина

В Подмосковье в результате сильных дождей без электроснабжения остались 116 населенных пунктов. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

Вместе с тем, во время ненастья произошло падение 63 деревьев в семи городских округах, повреждены 16 автомобилей, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МЧС.

В ведомстве также отметили, что в результате удара молнии пострадала женщина, которая была доставлена в Коломенскую ЦРБ с ожогами. По данным телеграм-каналов, у нее диагностирован ожог ступней. Как отмечается, накануне в Коломне произошел настоящий потоп – из-за сильного ливня были затоплены городские улицы.

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К ликвидации последствий непогоды привлечены 98 человек и 36 единиц техники.

Аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме.

Москва, Светлана Антонова

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