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Суббота, 8 июля 2023, 15:06 мск

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Удар молнии: в Подмосковье во время грозы пострадала женщина

В Подмосковье в результате сильных дождей без электроснабжения остались 116 населенных пунктов. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

Вместе с тем, во время ненастья произошло падение 63 деревьев в семи городских округах, повреждены 16 автомобилей, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МЧС.

В ведомстве также отметили, что в результате удара молнии пострадала женщина, которая была доставлена в Коломенскую ЦРБ с ожогами. По данным телеграм-каналов, у нее диагностирован ожог ступней. Как отмечается, накануне в Коломне произошел настоящий потоп – из-за сильного ливня были затоплены городские улицы.

Telegram: Видео

К ликвидации последствий непогоды привлечены 98 человек и 36 единиц техники.

Аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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