Махинации в нацпроектах: московская стройкомпания уклонилась от уплаты налогов на 45 млн рублей

Руководство московской стройкомпании ООО «ИнвестТрейдСервис» обвиняется в уклонении от уплаты налогов с помощью многочисленных фиктивных фирм. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«По данным следствия, лица из числа руководства ООО «ИнвестТрейдСервис», осуществляя фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью организации, оказывающей услуги в сфере строительства жилых и нежилых помещений, в период 2018-2020 годов, используя реквизиты 22 фиктивных организаций, организовали с ними фиктивный документооборот. При этом фиктивные организации фактически работы и услуги для ООО «ИнвестТрейдСервис» не выполняли, товары не поставляли. В результате руководство компании не исчислило и не уплатило в полном объёме налог на добавленную стоимость и налог на прибыль, всего свыше 45 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, компания выполняла работы в рамках реализации госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года», а также нацпроектов «Образование» и «Демография».

Обыски проводились полицейскими при силовой поддержке спецназа ФСБ и Росгвардии на территории Москвы, Московской области, Республики Ингушетия и Ставропольского края. Обнаружены и изъяты деньги, ценности, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Противоправная деятельность была выявлена в результате совместной работы Следкомитета, ФСБ, МВД и ФНС России.

В отношении фигурантов расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Москва, Андрей Дорофеев

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