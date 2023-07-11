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Вторник, 11 июля 2023, 12:05 мск

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Двое мужчин сняли скальп у юноши в Подмосковье за зеленый цвет волос

Подмосковные полицейские задержали двоих приезжих, которые частично сняли скальп с головы 19-летнего парня. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«9 июля в дежурную часть УМВД России по городскому округу Электросталь поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен гражданин с телесными повреждениями. Полицейскими было установлено, что у одного из домов на улице Спортивной между тремя гражданами произошёл конфликт, в ходе которого двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения. Пострадавший, 2004 года рождения, был госпитализирован со скальпированной раной волосяной части головы», – рассказала Волк.

Первый подозреваемый был задержан 10 июля в Электростали. Им оказался 24-летний житель Республики Коми. Позже оперативники установили местонахождения второго участника нападения. Он скрывался на территории города Обнинска Калужской области.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и 213 УК РФ (хулиганство).

По версии пострадавшего Юрия, причиной конфликта стала яркая окраска его волос. «Я подошёл к двум людям стрельнуть сигарету. Произошёл разговор насчёт моей внешности, что им это не понравилось. В конце этого разговора мне начали срезать волосы вместе с частью скальпа», – рассказал Юрий на видеозаписи, которую разместил телеграм-канал Mash.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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