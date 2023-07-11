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Вторник, 11 июля 2023, 15:29 мск

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В Москве задержан серийный насильник-неудачник

В Москве задержан 37-летний мужчина, который за один день совершил две неудачные попытки изнасилования. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что насильник был задержан после вечерних событий 7 июля. Его первая попытка была осуществлена около жилого дома вблизи улицы Симоновский вал. «Применяя насилие в отношении ранее не знакомой девушки, попытался совершить в отношении последней изнасилование. Однако девушка оказала активное сопротивление, и злоумышленник скрылся с места происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

Мужчина на этом не успокоился, и попытался изнасиловать другую жительницу столицы в районе Крутицкой набережной.

Как уточняется, во время допроса злоумышленник полностью признал свою вину.

«Следствием получена информация, что ранее подозреваемый был судим за совершение особо тяжкого преступления», – добавили в СК.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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