Подросток случайно упал с железнодорожного моста в Подмосковье

Подросток по неосторожности упал с железнодорожного моста в подмосковной Ивантеевке. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

«В вечернее время 10 июля 2023 года поступило сообщение о падении мальчика с железнодорожного моста в городе Ивантеевка Московской области. Прохожие, обнаружив его с травмами, вызвали скорую помощь. Со слов ребенка, он гулял по мосту и в какой-то момент оступился и упал», – говорится в сообщении ведомства.

По факту травмирования 13-летнего мальчика проводится доследственная проверка. Следователем проведен осмотр места происшествия и назначены необходимые экспертизы.

В пресс-службе в связи с этим призвали граждан не оставлять детей без присмотра на вокзалах, станциях, пассажирских платформах и вблизи железнодорожных путей.

«Игры и невнимательность на объекте повышенной опасности – одна из главных причин травмирования детей», – добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

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