Крупный пожар уничтожил 2,5 тысячи квадратных метров построек в Подмосковье

Крупный пожар уничтожил деревянные строения на площади 2,5 тысячи квадратных метров в Солнечногорском городском округе Подмосковья. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.

«12 июля в 5.03 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в хозяйственных постройках в городском округе Солнечногорск, деревня Кривцово. Пять рядов хозяйственных построек, 8 на 100 метров каждый, между рядами расстояние 8 метров, деревянные, обшиты металлом, кровля мягкая. По состоянию на 6.30 площадь горения 2000 кв. м. В 7.32 – локализация на площади 2500 кв. м», – говорится в сообщении ведомства.

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение в 8.29.

К тушению привлекались 53 человека и 18 единиц техники.

Сообщений о пострадавших не поступало.

В пресс-службе прокуратуры Подмосковья сообщили, что надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств и причин пожара.

«Отрабатываются все версии случившегося, в том числе поджог и неосторожное обращение с огнём», – отметили в прокуратуре.

Москва, Андрей Дорофеев

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