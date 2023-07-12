Рублевская «Троица» передана в безвозмездное пользование церкви

Икона Святой Троицы, написанная Андреем Рублевым, передана в безвозмездное пользование Русской православной церкви. Об этом сегодня сообщила пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.

«12 июля 2023 года в Портретном зале в здании Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре состоялась церемония утверждения договора между Государственной Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование лавре иконы Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым», – говорится в сообщении.

Документ подписали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Выступая после церемонии подписания, патриарх назвал передачу иконы историческим событием, которое свидетельствует о том, что «страна живет в иное время, в иную эпоху».

«Документ, который мы сегодня подписали, свидетельствует очевидным образом о том, что безвозвратно ушла в прошлое та страшная эпоха, когда под видом изъятия церковных ценностей изымались святыни земли Русской и народ наш лишался возможности возносить перед ними свои молитвы», – сказал глава РПЦ.

Москва, Андрей Дорофеев

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