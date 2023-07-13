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Четверг, 13 июля 2023, 11:23 мск

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Трое мигрантов украли со склада в Подмосковье сантехнику на миллион рублей

Полицейские задержали в подмосковном Одинцово троих уроженцев одной из стран Средней Азии, укравших со склада крупную партию сантехники. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

«Злоумышленники перелезли через забор и незаконно проникли на склад одного из предприятий, расположенных в рабочем посёлке Большие Вяземы. Из помещения они похитили коробки с сантехническим оборудованием и на грузовом автомобиле, который заказали через мобильное приложение, перевезли краденое к себе в строительный вагончик. На следующий день правонарушители позвонили тому же водителю грузовика с просьбой отвезти часть сантехники для продажи на рынок в Одинцово», – говорится в сообщении ведомства.

В полиции уточнили, что общая сумма нанесенного ущерба составила более 1 миллиона рублей.

Правоохранители задержали воров по месту их проживания в общежитии в том же посёлке, где была совершена кража. В ходе обыска бытовки задержанных и на местном рынке был обнаружен похищенный товар.

В отношении иностранцев возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас полиция выясняет, причастны ли фигуранты к совершению аналогичных преступлений на территории Подмосковья, а также устанавливает возможных соучастников.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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