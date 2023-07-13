Суд заочно арестовал экс-замминистра энергетики РФ Милова* по делу о фейках об армии

Басманный суд Москвы заочно арестовал признанного в России иноагентом оппозиционного деятеля, бывшего заместителя министра энергетики РФ Владимира Милова* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«В отношении Милова* судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ», – заявили в суде.

По данным суда, Милову* заочно предъявлено обвинение в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Он объявлен в розыск.

Милов* в начале 2000-х годов занимал пост замминистра энергетики РФ. Сотрудничал с Борисом Немцовым и Алексеем Навальным.

* – включен минюстом России в реестр СМИ-иноагентов в мае 2022 года

Москва, Андрей Дорофеев

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