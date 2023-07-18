ЧП в Москве: сотрудник полиции случайно ранил своего коллегу из автомата

В Москве сотрудник полиции случайно выстрелил из автомата Калашникова в своего коллегу возле военкомата, пострадавший госпитализирован, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как сообщается, инцидент произошел возле Коптевского военкомата во время дежурства. Пострадавший был госпитализирован с легким ранением в живот, угрозы для его жизни нет.

По данному факту организована служебная проверка. Виновник происшествия отстранен от служебных обязанностей.

Москва, Светлана Антонова

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