Сенаторы одобрили запрет на любую поддержку иноагентов

Сегодня Совет Федерации одобрил изменения в законодательство по совершенствованию регулирования статуса иностранных агентов, согласно которым иноагенты теперь будут не вправе получать не только государственную финансовую, но и иную имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности.

В частности, закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» дополняется новой нормой, которая обязывает органы публичной власти, организации всех форм собственности, должностные и физические лица учитывать ограничения, связанные со статусом иноагента, чьи действия или бездействие не должны способствовать нарушению законов РФ.

Согласно закону, информация о нарушении законодательства РФ лицами, которые взаимодействуют с иноагентами, станет поводом для проведения внеплановых проверок. В качестве основания для этого может стать поступившая в минюст информация о нарушении кем-либо требований законодательства РФ об иноагентах.

Новые нормы вносятся также в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь штраф за невыполнение предписания либо предупреждения министерства юстиции об устранении нарушений законодательства об иноагентах для граждан составит до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч рублей.

Теперь документ будет направлен на подпись президенту РФ.

Москва, Мария Соколова

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