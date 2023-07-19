СКР настаивает на аресте уроженца Таджикистана, который в Подмосковье домогался до несовершеннолетней девушки

Подмосковный главк Следственного комитета ходатайствует об аресте 18-летнего уроженца Таджикистана, который подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней девушки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о ЧП, которое произошло 6 июля около озера Большое в городе Фрязино. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в воду, где находилась 16-летняя девочка с друзьями. Он подошел к ней и, понимая превосходство в физической силе, схватил ее, после чего совершил действия сексуального характера, уточнили в Следственном комитете.

«Оказав активное сопротивление, девочка оттолкнула его от себя и выбежала из воды, подозреваемый последовал за ней. На берегу за девочку заступился 15-летний подросток, однако это не остановило нападавшего, и он стал угрожать несовершеннолетней продолжением противоправных действий», – говорится в сообщении ведомства.

В подмосковном СК зарегистрировано заявление матери несовершеннолетней девочки, в отношении которой было совершено преступление. В рамках проверочных мероприятий установлены обстоятельства, и по результатам возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).

Также установлено, что уроженец Таджикистана с 2022 года является гражданином России. В настоящее время следствием проверяется законность получения им гражданства РФ. Кроме этого, возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов внутренних дел, которые не приняли заявление от матери несовершеннолетней потерпевшей о совершенном преступлении в той форме и объеме, на которых настаивала женщина.

Расследование находится под контролем главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Москва, Светлана Антонова

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