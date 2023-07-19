Совет Федерации упростил приватизацию объектов культурного наследия для МСП

Сегодня Совет Федерации одобрил закон об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в приватизации объектов культурного наследия. Документ вводит различные способы получения прав собственности в зависимости от состояния этих объектов.

В частности, объект культурного наследия в удовлетворительном состоянии будет продаваться на аукционе вместе с занимаемыми земельным участком. Для объекта в неудовлетворительном состоянии вводятся новые правила отчуждения – продажа через конкурс и без отчуждения земельного участка, который будет передаваться в аренду под один рубль в год. При этом исключительное право на приобретение земли появится после выполнения всех условий конкурса. Отмечается, что задаток для участия в конкурсе составит 20% от кадастровой стоимости объекта.

Новые нормы предусматривают преимущественное право на приобретение объектов культурного наследия субъектов малого и среднего предпринимательства, которые их арендуют.

Москва, Мария Соколова

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