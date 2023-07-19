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Среда, 19 июля 2023, 15:14 мск

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Сенаторы поддержали введение новых правил для гаражных объединений с учетом амнистии

Сегодня Совет Федерации утвердил закон о комплексном регулировании деятельности гаражных объединений. Новые нормы будут распространяться на граждан, собственность которых будет оформлена в рамках «гаражной амнистии».

Представляя документ, замглавы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев отметил, что для регулирования гаражных объединений изменения вносятся в шесть законов. «Это долгожданный системный закон, который завершает регулирование оставшихся вопросов гаражной сферы с учетом действия «гаражной амнистии», позволяет обеспечить в полной мере защиту прав собственности владельцев гаражей», – пояснил сенатор.

В новом законе дается определение, что под гаражом понимается нежилое здание, предназначенное исключительно для хранения транспортных средств. Гаражи могут иметь подвальное помещение и не более двух наземных этажей.

Вводится понятие «территория гаражного назначения», то есть та, в границах которой расположены земельные участки с гаражами граждан, предоставленные или приобретенные для размещения гаражей, а также земельные участки общего назначения.

При этом отмечается, что гаражи в границах «территории гаражного назначения» могут быть блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду, иметь общую крышу, фундамент и коммуникации также, как быть отдельно стоящими объектами капитального строительства.

Уточняется также, что под «гаражным комплексом» подразумевается здание или сооружение, предназначенное для размещения транспортных средств, с машино-местами. Также там допускается наличие нежилых помещений.

При этом действие будущего закона не коснется объектов для хранения техники и оборудования госорганов, а также хранения транспорта в многоквартирном доме или на земельном участке, входящем в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также объектов для хранения транспорта, которые не являются объектами капитального строительства.

Напомним, в рамках «гаражной амнистии» до 1 сентября 2026 года гражданин может бесплатно оформить в собственность земельный участок, где расположен его гараж, если он построен до 30 декабря 2004 года.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Совет Федерации

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