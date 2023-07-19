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Среда, 19 июля 2023, 15:57 мск

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Задержаны участники нападения на молодого человека в парке Горького

Московская полиция отреагировала на сообщения в социальных сетях об июньском нападении группы подростков на молодого человека, сидевшего на лавочке в парке Горького. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, участники инцидента задержаны.

«В ходе мониторинга сети Интернет была выявлена видеозапись, на которой запечатлено, как 12 июня группа молодых людей в ЦПКИО им. Горького подошла к гражданину, находившемуся на лавочке. Во время беседы один из группы нанес удар ногой в область головы своему оппоненту», – уточнили в полиции.

После детального изучения видеозаписи сотрудники уголовного розыска УВД ЦАО ГУ МВД России по г. Москве менее чем за сутки установили личности и задержали всех участников инцидента в районах проживания. Ими оказались молодые люди 2006 и 2007 года рождения.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело, уточнили в полиции.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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