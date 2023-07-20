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Четверг, 20 июля 2023, 13:15 мск

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Убийство своей семьи взрывом бытового газа: завершено расследование гибели шести человек в подмосковном Ступине

Фото с места ЧП: t.me/vorobiev_live

Следственный комитет завершал расследование уголовного дела о гибели шести человек, в том числе троих детей, в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ступине. В ведомстве пришли к выводу, что таким образом мужчина пытался подстроить убийство своей семьи.

«Следствием установлено, что в апреле 2022 года обвиняемый решил совершить убийство супруги и своих детей, инсценировав преступление под взрыв бытового газа, который повлек обрушение подъезда многоэтажного жилого дома, гибель шести человек, в том числе супруги и двоих детей обвиняемого, а также причинение тяжких травм еще четверым жителям. Причиненный собственникам квартир ущерб составил 588 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.

По уголовному делу было проведено более 300 допросов, выемки, множество осмотров, очные ставки с участием обвиняемого и экспертов, порядка 40 экспертиз. В результате собранные доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения.

Вместе с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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