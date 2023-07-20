Юный москвич жестоко расправился с 11-летним знакомым

В Москве задержан подросток 2010 года рождения по подозрению в совершении убийства 11-летнего мальчика, тело которого было обнаружено накануне с множественными колото-резаными ранениями в коллекторе одного столичных парков. Об этом сообщила пресс-служба московского главка Следственного комитета.

Накануне мальчик ушёл гулять со сверстником и домой не вернулся. Родственники обратились в правоохранительные органы. В результате расследования была установлена причастность к совершению преступления его знакомого 2010 года рождения.

«Подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства, произошедшие 19 июля 2023 года. Во время обысков, проводимых по месту его жительства, в квартире обнаружены следы преступления, в том числе застиранная одежда со следами вещества бурого цвета», – уточнили в ведомстве.

В ходе проверки его показаний на месте обнаружено и изъято орудие преступления – нож.

Москва, Светлана Антонова

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