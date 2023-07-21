Знаковое событие: в Москве задержан экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков

В Москве задержан бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) по обвинению в экстремизме. Об этом сообщила его жена Мирослава Регинская в комментарии ТАСС.

«Моему мужу выдвинуты обвинения по ст. 282 УК РФ (экстремизм)», – уточнила она.

В правоохранительных органах агентству подтвердили информацию о задержании Стрелкова. «Утром в пятницу в Москве задержан Игорь Стрелков (Гиркин). В настоящее время с ним проводятся следственные действия», – сказал источник ТАСС.

Адвокат Стрелкова Александр Молохов подтвердил РИА «Новости», что бывший министр обороны ДНР задержан по обвинению в экстремизме. «Он действительно задержан. Я пока не видел документов, мы предполагаем, что по статье 282 (УК РФ, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства – ред.)», – сказал он.

По словам очевидцев, задерживали его сотрудники Следственного комитета. «Сейчас мы занимаемся его розыском, чтобы он мог получить квалифицированную юридическую помощь», – добавил адвокат.

Как считают эксперты, арест Стрелкова является знаковым событием. В частности, политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков высказал мнение, что, вероятнее всего, власть решила, что неуправляемые ура-патриоты опасны не менее, чем внесистемная либеральная оппозиция.

«В конце концов, для государства важнее всего контролировать процесс, а здесь он явно вышел за рамки этого контроля <…> В случае если он будет отпущен под домашний арест, вероятно, что он останется хорошим медийным каналом для канализации патриотических настроений. В этом случае, он скорее даже усилит свои позиции, как жертва репрессий», – отметил Гращенков в своем телеграм-канале.

Стоит отметить, что в последние несколько месяцев Стрелков допускал в своих комментариях жесткую критику и острые оценки в отношении военно-политического руководства России.

Москва, Светлана Антонова

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