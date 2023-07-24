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Понедельник, 24 июля 2023, 16:29 мск

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Путин подписал закон о введении цифрового рубля

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении в России цифрового рубля в качестве платежного средства. Основные положения документа вступят в силу уже 1 августа текущего года.

Закон вводит понятия «платформа цифрового рубля», «правила платформы цифрового рубля», «участник платформы цифрового рубля», а также «пользователь платформы цифрового рубля» и «цифровой счет (кошелек)». За Центробанком должен быть закреплен статус оператора платформы цифрового рубля. Также устанавливается ответственность регулятора за сохранность цифровых рублей и правильность учета информации об операциях с цифровыми рублями.

Предполагается, что операции на платформе цифрового рубля будут проходить по правилам, которые утвердит Совет директоров Банка России. Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа.

«Цифровой рубль создается прежде всего, как еще одно средство для платежей и переводов. Поэтому в законе закреплено, что в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут. Это будет способствовать развитию конкуренции и инноваций на финансовом рынке», – пояснили ранее в Банке России.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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