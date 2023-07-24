Путин подписал закон о тщательной проверке банковских переводов на мошенничество

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки проверять все денежные переводы физических лиц и приостанавливать подозрительные операции, а также при определенных условиях полностью возмещать средства, переведенные без согласия клиентов.

Документ обязывает банки до списания средств проверять все денежные переводы на наличие признаков мошенничества, включая сверку с базой данных Банка России о случаях и попытках несанкционированных переводов. Если деньги переводятся на сомнительные счета, или сомнения вызывает сама операция, банк может приостановить такие переводы или операции на два дня даже в тех случаях, когда клиент согласен на перевод.

Кроме того, банки должны будут отключать дистанционное обслуживание мошенника при наличии информации от МВД о возбужденном уголовном деле либо записи в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях.

Одновременно уточняется механизм возврата похищенных средств. В настоящее время ФинЦЕРТ Банка России распространяет информацию о счетах, которые используются злоумышленниками и уже попали в базу данных ЦБ. Если банк, получив такую информацию и видя, что средства переводятся на такой счет и все же осуществит перевод, то будет обязан возместить эти средства в полном объеме в течение 30 дней после получения заявления клиента. При трансграничном переводе – в течение 60 дней.

Предполагается, что закон вступит в силу через год после официального опубликования.

Москва, Светлана Антонова

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