В Москве легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта: пострадала женщина

В Москве на Кировоградской улице произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, в аварии пострадала женщина.

«По предварительной информации, водитель автомашины «Ауди» на перекрестке не уступил дорогу автомобилю «Дэу», который от удара выехал на остановку общественного транспорта и перевернулся. В результате дорожной аварии пострадала женщина, находившаяся на остановке. Она госпитализирована», – уточнили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Южного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

Москва, Светлана Антонова

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