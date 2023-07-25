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Вторник, 25 июля 2023, 13:03 мск

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В Москве легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта: пострадала женщина

Фото-пресс-служба прокуратуры Москвы

В Москве на Кировоградской улице произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, в аварии пострадала женщина.

«По предварительной информации, водитель автомашины «Ауди» на перекрестке не уступил дорогу автомобилю «Дэу», который от удара выехал на остановку общественного транспорта и перевернулся. В результате дорожной аварии пострадала женщина, находившаяся на остановке. Она госпитализирована», – уточнили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Южного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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