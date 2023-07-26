В Москве возбуждено уголовное дело против украинской журналистки

Следственный комитет возбудил уголовное дело против украинской журналистки Янины Соколовской, являвшейся ранее участницей политических ток-шоу на российском телевидении. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, она обвиняется публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии.

По данным следствия, Соколовская в период с марта по май 2022 года публично распространила в открытом доступе для неограниченного круга лиц в телеграм-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины.

«Противоправная деятельность женщины была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Центра по противодействию экстремизма ГУ МВД России по городу Москве. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», – уточнили в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

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