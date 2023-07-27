В Москве задержаны более сотни иностранных граждан

В Москве сотрудники Следственного комитета совместно с оперативными службами провели рейды и обыски в хостелах в рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, более сотни иностранных граждан будут доставлены в подразделение ведомства для проверки законности пребывания на территории РФ.

По данным следствия, обвиняемые и неустановленные следствием лица с 2018 по 2022 годы организовали работу хостелов на территории г. Москвы и г. Химки Московской области, которые зарегистрировали как на самих себя, так и на доверенных лиц. В хостелах соучастники оформляли временную регистрацию иностранных граждан, систематически превышая при этом лимит койко-мест. Вместе с тем часть мигрантов заселялась в хостел, чтобы создать видимость его законной деятельности. Однако большая часть иностранцев в хостеле фактически не проживала, что лишало возможности правоохранительные органы контроля за их нахождением в РФ, а также создавало условия получения дохода преступным путем.

«Деятельность фигурантов и иных лиц носила систематический и массовый характер. С 2018 года ими поставлено на миграционный учет не менее 100 тысяч нелегальных мигрантов и получен преступный доход в сумме не менее 420 млн рублей», – уточнили в СК.

«Преступной деятельности фигурантов оказывалось покровительство со стороны руководства ОВМ ОМВД России по району Западное Дегунино г. Москвы за денежное вознаграждение», – добавили в следственном ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

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