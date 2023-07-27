Россия рассчитывает на Африку как на ключевого партнера в многополярном мире – Путин

Россия готова к расширению сотрудничества с африканскими государствами не только в сфере поставок продовольствия, но и рассчитывает, что Африканский союз будет включен в «Большую двадцатку» уже в сентябре в ходе саммита «двадцатки» в Нью-Дели. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и главой Комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом.

«Мы рассматриваем Африканский союз как ведущую региональную организацию, которая формирует современную структуру безопасности на континенте и создаёт условия для обеспечения достойного места Африки в системе глобальных экономических связей», – подчеркнул Путин.

«Как и раньше, Россия готова всемерно содействовать укреплению суверенитета Африканских государств, способствовать тому, чтобы Африка стала одним из ключевых партнёров в новой системе многополярного мироустройства. Этим вопросам мы уделим особое внимание в ходе открывающегося сегодня саммита [Россия – Африка в Санкт-Петербурге]. Обсудим и практические решения, связанные с наращиванием торгово-экономической кооперации, обеспечением продовольственной и энергетической безопасности, развитием национальных систем здравоохранения», – сказал глава российского государства (цитата по сайту Кремля).

Путин также обратил внимание, что несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса и введением в отношении России незаконных санкций, удалось обеспечить рост темпов торгово-экономических связей. «В 2022 году объём взаимной торговли составил порядка 18 миллиардов долларов, в первом полугодии этого года товарооборот ещё увеличился почти на 35 процентов», – подчеркнул он.

«Россия продолжает оставаться надёжным поставщиком продовольствия в Африку. В 2022 году российский экспорт этой группы товаров составил 4,7 миллиарда долларов. В Африке успешно работают многие крупные российские компании. Ключевые сфера сотрудничества – энергетика, недропользование, сельское хозяйство. Имеются хорошие возможности взаимодействия в научно-технической, образовательной, культурной сфере», – сказал президент РФ.

Санкт-Петербург, Москва, Светлана Антонова

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