Путин подтвердил готовность России безвозмездно предоставить зерно беднейшим странам Африки

Россия готова отправить зерно нуждающимся странам Африки безвозмездно уже в ближайшие месяцы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия – Африка». По его оценке, так называемая «зерновая сделка» продемонстрировала лицемерность Запада в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

«Складывается парадоксальная картина. С одной стороны, страны Запада чинит препятствия поставкам нашего зерна и удобрений, а с другой – я скажу прямо – лицемерно обвиняет нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом продовольственном рынке. Этот подход особо чётко проявился при реализации так называемой зерновой сделки, заключённой при участии Секретариата ООН и изначально нацеленной на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам, в том числе в Африке», – подчеркнул Путин.

Глава государства напомнил, что в ходе «зерновой сделки» более 70% продовольствия поступили в Евросоюз, а в такие страны, как Эфиопия, Судан, Сомали и ряд других, пришлось менее 3%, то есть меньше 1 млн тонн. «Ни одно из условий вывода из-под санкций нашего зерна и удобрений выполнено не было. Ни одно!.. Говорить неправду – это на протяжении десятилетий, если не столетий, является практикой некоторых западных государств», – заявил он.

«Мы будем готовы уже в ближайшие 3-4 месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям», – сообщил Путин.

«Доля России на мировом рынке пшеницы – 20%, Украины – менее 5%. А значит, именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность и является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции. И те, кто утверждают, что это не так, что только обеспечение вот этой, так называемой зерновой сделки по вывозу украинского зерна, просто извращают факты, говорят неправду. Собственно говоря, это на протяжении десятилетий, если не столетий является практикой некоторых западных государств. Наша страна будет далее, в том числе и своими гуманитарными поставками, поддерживать нуждающиеся государства и регионы», – подчеркнул президент РФ.

Санкт-Петербург, Мария Соколова

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