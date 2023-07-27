В Мытищах задержан мигрант-педофил: следствие ищет очевидцев

Подмосковный главк Следственного комитета обратился к жителям столичного региона за помощью в изобличении мигранта, который был задержан в Мытищах по подозрению в сексуальном насилии над детьми.

Как пояснили в ведомстве, речь идет о противоправных действиях гражданина Республики Таджикистан 1989 года рождения, в отношении которого возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). «По предварительным данным, мигрант, находясь на территории одного из жилых кварталов городского округа Мытищи, совершал противоправные действия на детской площадке», – отметили в Следственном комитете.

Фото ГСУ СК России по Московской области

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следствие обращается ко всем, кто располагает информацией об обстоятельствах данного преступления, а также совершении данным лицом иных преступлений, сообщить в следственный отдел по г. Мытищи ГСУ СК России по Московской области или по номеру телефона: ‎+7 (498) 687-09-11.

Москва, Светлана Антонова

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