Путин сделал Африке достойное предложение

Россия искренне заинтересована в дальнейшем всемерном развитии и углублении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества со всеми странами Африки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на пленарном заседании форума Россия – Африка. Глава государства назвал актуальной главную тему мероприятия – технологии и безопасность во имя суверенного развития на благо человека.

«По итогам прошлого года российско-африканский товарооборот достиг $18 млрд. Это один из очевидных результатов сочинского саммита Россия – Африка. Уверен, что вместе нам по силам в обозримой перспективе более радикально увеличить торговлю. И к слову, за одно только первое полугодие текущего года объём экспортно-импортных операций со странами Африки вырос более чем на треть. Неплохо выглядит и структура товарооборота: свыше 50 процентов российских поставок в Африку – это машины и оборудование, химическая продукция, а также продовольствие», – отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия, несмотря на срыв «зерновой сделки», и далее будет оказывать гуманитарную помощь нуждающимся государствам и регионам и готовы «уже в ближайшие 3-4 месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна».

По его мнению, в перспективе при поддержке РФ в области технологий и организации сельхозпроизводства Африка сможет «не только накормить себя», но и стать экспортером продовольствия.

Говоря о дальнейшем расширении товарооборота России и Африки, Путин отметил перспективы в связи с планируемым запуском индустриальной зоны в районе Суэцкого канала. «Рассчитываем, что уже в текущем году там начнётся строительство первых производственных мощностей, а в дальнейшем выпущенные товары будут экспортироваться по всей Африке», – отметил он.

«Для дальнейшего расширения всего спектра торгово-экономических связей важно энергичнее переходить в финансовых расчётах по торговым сделкам на национальные валюты, включая рубль. В этой связи готовы к работе с африканскими странами по развитию их финансовой инфраструктуры, по подключению банковских учреждений к созданной в России Системе передачи финансовых сообщений, позволяющей осуществлять трансграничные платежи независимо от некоторых сегодня существующих и вводящих ограничения западных систем», – пояснил президент РФ.

Кроме того, Путин рассказал о планах открытия в Африке филиалов ведущих российских вузов, а также помощи в создании школ с преподаванием на русского языка. «Уверен, что реализация таких проектов – изучение русского языка, внедрение высоких образовательных стандартов нашей страны – заложит лучший фундамент для дальнейшего взаимовыгодного равноправного сотрудничества», – уточнил он.

Президент РФ также отметил важность создания общего информационного пространства, в котором бы транслировалась «объективная, непредвзятая информация о происходящих в мире событиях».

«Россия искренне заинтересована в дальнейшем всемерном развитии и углублении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества со всеми странами Африки. Уверен, что работа нынешнего форума и проводимых в его рамках тематических встреч, круглых столов, переговоров, будет, безусловно, полезной, будет способствовать достижению всех наших общих целей», – заключил Путин.

Сантк-Петербург, Мария Соколова

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