В Москве вынесен приговор экс-судье столичного Арбитражного суда

Судья Арбитражного суда города Москвы Елена Кондрат признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Следствием и судом установлено, что Кондрат располагала в силу занимаемой должности информацией, что ее коллега рассматривает арбитражное дело, в разрешении которого её попросили о содействии.

«В сентябре 2020 года обе женщины находились в одном из московских ресторанов, где Кондрат рассказала сослуживице о том, что к ней обратились лица, готовые передать денежные средства в сумме 50 тысяч долларов США в случае вынесения решения о непривлечении к субсидиарной ответственности ряда физических и юридических лиц, проходящих по данному делу. В дальнейшем в ходе телефонных переговоров и личных встреч Кондрат убеждала коллегу по арбитражному суду принять вышеуказанное решение в рамках арбитражного дела за денежное вознаграждение, а сама решила выступить посредником при передаче денежных средств. Однако та обратилась в правоохранительные органы, в связи с чем сделка прошла под контролем оперативных служб», – пояснили в Следственном комитете.

В ведомстве также уточнили, что в ходе расследования уголовного дела Кондрат уклонялась от проведения следственных действий, не являлась к следователю, а в последующем покинула город Москву, в связи с чем была объявлена в федеральный розыск. В последующем ее местонахождение было установлено на территории другого региона. Кондрат была задержана и ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Также по уголовному делу проведены обыски по ее местам жительства, допрошено большое количество свидетелей, проведен ряд экспертиз, в том числе фоноскопические. Для установления психического состояния Кондрат проведена комплексная амбулаторная психолого-психическая экспертиза, по результатам которой она признана вменяемой. Вину в инкриминируемом преступлении Кондрат не признала.

Приговором Московского городского суда Кондрат назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 77,9 млн рублей.

Москва, Светлана Антонова

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