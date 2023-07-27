На выборах мэра Москвы появятся переносные терминалы электронного голосования

Мосгоризбирком утвердил использование на предстоящих в сентябре выборах мэра российской столицы переносных и стационарных терминалов электронного голосования. Как пояснил заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут, первые будут применяться при голосовании на дому, вторые – на избирательных участках.

При этом у избирателей, голосующих на дому, останется возможность проголосовать с помощью бумажного бюллетеня. На избирательных участках также можно будет проголосовать традиционным способом.

Выборы мэра Москвы пройдут в течение трех дней – с 8 по 10 сентября. Также в столице пройдут выборы депутатов в 13 муниципальных образованиях в новой Москве.

Время проведения дистанционного электронного голосования будет соответствовать времени проведения голосования – с 8:00 8 сентября до 20:00 10 сентября.

Москва, Светлана Антонова

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