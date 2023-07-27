В Москве задержан 17-летний юноша за подготовку теракта

В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело о приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) в отношении 17-летнего молодого человека. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, юноша планировал подрыв объекта газопроводной сети.

«По данным следствия, не позднее 29 января 2023 года несовершеннолетний имел умысел на совершение террористического акта путем взрыва и иных действий. Он изучил содержимое интернет-страниц, на которых описан способ и порядок изготовления и применения самодельных взрывчатых устройств, а также карты расположения объектов газопроводной сети на территории Московского региона. После этого он приобрел компоненты для изготовления взрывчатых веществ, с применением которых планировал осуществить взрыв объекта газопроводной сети», – пояснили в Следственном комитете.

В ведомстве уточнили, что противоправная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета, УФСБ России по г. Москве и Московской области, ЦПЭ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве, ГУПЭ МВД России.

По уголовному делу проведены обыски по месту жительства фигуранта, в настоящее время он задержан, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Хорошевским районным судом города Москвы об избрании несовершеннолетнему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Светлана Антонова

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