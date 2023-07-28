В Москве задержан уроженец ближнего зарубежья за найденный на улице миллион рублей

В Москве задержан 27-летний уроженец ближнего зарубежья, который на улице нашёл и присвоил бесхозный свёрток с 1 млн рублей. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, теперь ему грозит наказание по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Как оказалось, потерпевший, находясь на одной из парковок вдоль Мантулинской улицы, положил на крышу своего внедорожника завёрнутую в бумагу наличность, после чего, отвлёкшись на телефонный разговор, сел в автомашину и уехал, а сверток с деньгами упал на проезжую часть.

Сотрудники полиции задержали «миллионера» и изъяли у него более 600 тысяч рублей, остальную частью денежных средств приезжий успел потратить.

В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В МВД уточнили, что, согласно пункту 1 статьи 227 ГК РФ, обнаружив потерянную кем-то вещь, вы обязаны немедленно уведомить владельца или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить вещь, и возвратить находку этому лицу. Когда узнать что-либо о хозяине или лице, имеющем право на вещь, невозможно, необходимо заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления.

Москва, Светлана Антонова

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