«Так нельзя!» Матвиенко поставила Минфину РФ «двойку» за незнание своего же законопроекта

Сегодня на пленарном заседании верхней палаты парламента председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала заместителя министра финансов РФ Алексея Лаврова на плохую подготовку к обсуждению подготовленного его ведомством закона об освобождении турбизнеса от налога на добавленную стоимость (НДС). Как передает корреспондент РИА «Новый День», Матвиенко поставила чиновнику «двойку», а один из сенаторов назвал нововведение «чистым лоббизмом» и очень незначительной поддержкой отрасли.

При обсуждении поправок в Налоговый кодекс в части освобождения туроператоров от НДС сенатор Владимир Полетаев обратился к Лаврову с вопросом о размере выпадающих доходов бюджета от введения такой нормы. В ответ представитель Минфина пояснил, что «на данный момент эту сумму назвать не можем, но будем отслеживать и докладывать по мере исполнения бюджета». «Порядка несколько миллиардов рублей», – предположил Лавров.

В этой связи Матвиенко обратила внимание представителя Минфина на важность этих средств для выполнения социальных программ . «Для вас несколько миллиардов – чашка кофе, наверное… А для нас, когда мы 100 млн пытаемся (найти) на детскую поликлинику или больницу, для нас это большие деньги. Поэтому все-таки принимая закон, надо прогнозировать более четко возможные выпадающие доходы, иначе планировать бюджет сложно будет, тем более в непростых условиях», – подчеркнула спикер Совета Федерации.

«Один говорит – совсем чуть-чуть, другой говорит – миллиарды, но не посчитали – сколько. Коллеги, посерьезней относитесь. Финансово-экономическое обоснование к каждому закону должен представлять Минфин, чтобы мы с открытыми глазами принимали законы, и понимали – как, куда и что. Коллеги, так нельзя относиться легковесно. Это скольжение по поверхности», – обратилась она к замглавы Минфина.

В этой связи вновь попросил слово сенатор Полетаев и дал полную справку по вопросу, назвав предложенные Минфином меры поддержки туротрасли слишком незначительными. «У нас туроператорами являются 2068 юрлиц, из низ 300 – ИП. По НДС работает всего 89 туроператоров – это крупняки. Считаем математику – получается менее 4%. С учетом того, что я специально прозвонил большие туротели в республике Алтай, 50% граждан обращаются непосредственно на стойку, остальные – к туроператорам. Поэтому эти 89 – это просто ни о чем в рамках поддержки отрасли. А если не считать, что это отрицательный результат, сумма выпадающих (доходов) – я могу точную цифру сказать по прошлому году – это было 381 млн (рублей). Все. Поэтому гора родила мышь! И больше, как лоббизмом, эту поправку я назвать не могу», – заявил Полетаев.

Комментируя эти данные спикер Совфеда заявила, что ставит «двойку» Минфину за неготовность к посещению верхней палаты парламента. «Алексей Михайлович, надо готовиться к посещению Совета Федерации. Вы – заместитель министра, представитель правительства по этому вопросу. Вы почему пришли неподготовленный? Так нехорошо, так нельзя! Мы вам делаем замечание. Как там – за домашнее задание «двойку» ставят, вот мы вам ставим «двойку» сегодня. Вы не представили позицию правительства. Полетаев будет претендовать на должность заместителя министра финансов, потому что он владеет ситуацией лучше, чем вы», – подчеркнула она.

«Закон важный, мы «за» закон, но мы хотим с открытыми глазами принимать. Это же сказывается на бюджете в целом, поэтому надо владеть цифрами и проблематикой, с которой приходит руководитель министерств на заседание Совета Федерации», – заключила Матвиенко.

В итоге Совет Федерации одобрил закон, освобождающий туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма от НДС при продаже путевок. Документ был разработан во исполнение поручения президента РФ и распространяется на операции, совершенные с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года включительно. Новая норма призвана снизить налоговую нагрузку на туроператоров и в перспективе поможет «уменьшить стоимость туров в сфере внутреннего туризма».

Москва, Мария Соколова

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