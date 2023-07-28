Следователи нагрянули в московский бойцовский клуб: задержаны 35 уроженцев Средней Азии

В Москве в рамках расследования уголовного дела об организации экстремистской структуры сотрудники Следственного комитета провели рейд в одном из бойцовских клубов, в котором были выявлены более трех десятков уроженцев Средней Азии, находящихся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«Следователями столичного СК осуществлен рейд в один из бойцовских клубов в городе Москве. В ходе его проведения выявлены более 70 уроженцев Средней Азии, 35 из них находились на территории г. Москвы с нарушениями миграционного законодательства», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следствием инициирован вопрос о привлечении данных лиц к административной ответственности.

Рейд был осуществлен в рамках расследования уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации).

По данным следствия, не позднее сентября 2020 года группа лиц, будучи осведомленными о вступившем в законную силу решении Верховного суда, организовали на территории столичного региона работу запрещенной на территории РФ международной религиозной экстремистской организации. Собрания проходили в период с сентября 2020 года по март 2022 года в квартирах, расположенных в различных районах столицы, где участники организации изучали экстремистскую литературу.

Следователями столичного Следственного комитета совместно с оперативными службами на территории города Москвы проводятся обыски в местах проживания организаторов и участников организации.

Москва, Светлана Антонова

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