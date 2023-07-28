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Пятница, 28 июля 2023, 17:05 мск

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В Москве строители ГК «ПИК» демонтировали памятник героям Великой Отечественной войны: глава СКР поручил провести проверку

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по факту сноса памятника героям Великой Отечественной войны в Москве. Монумент был демонтирован строительной компанией «ПИК» в районе Текстильщики, где запланировано возведение нового жилого комплекса.

Накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн высказал публичное возмущение по поводу случившегося. «Памятник был демонтирован застройщиком (ГК «ПИК») который осваивает эту территорию. Теперь – его обещают перенести в другое место, однако монумент – это не мячик, который можно пинать из угла в угла. Ничто не мешало сохранить его при планировке территории застройки, кроме желания извлечь сверхприбыль», – констатировал парламентарий.

Telegram: Телеграм-канал Хинштейна

Между тем, в Управе района пояснили, что перенос и размещение памятника были согласованы, и заверили, что монумент будет полностью отреставрирован за средства застройщика.

Как уточнили в Следственном комитете, ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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