«Это всё такое облако…» Спикер Совета Федерации раскритиковала дорогостоящие мониторинги министерств и ведомств

Сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла критике дорогостоящие системы мониторинга, внедряемые в последнее время в министерствах и ведомствах. В ходе обсуждения вопроса о создании федеральной информационной системы оценки качества знаний Минобрнауки РФ, глава верхней палаты парламента высказала сомнение, что такое нововведение может повлиять на качество знаний учащихся.

«За последнее время мы приняли очень много законов о мониторинге, о цифровых платформах и так далее. А хочется понять, а для чего это делают? Ну, хорошо мониторинг. Дальше: какое это имеет прикладное практическое значение? Как итоги мониторинга будут влиять в конечном итоге на повышение качества образования? Чтобы вы не превращались в статистические бюро… А это все стоит денег, между прочим, и немалых», – подчеркнула Матвиенко.

Спикер Совфеда также обратила внимание на декларативность аргументов, которые не подтверждаются критериями оценки будущего мониторинга. «Ну, вот все шариком, понимаете, все шариком – позволит улучшить, углубить, расширить… Поработайте над этим. Какие-то должны быть критерии эффективности этих мониторингов, на которые вы расходуете большие деньги», – заявила она.

«Попрошу комитет (по науке, образованию и культуре) эту тему просто взять на контроль и поглубже покопать потом. Вот мониторинг – что изменилось, какие меры дополнительные приняты… Вот это все такое облако... Надо, чтобы оно заземлилось и было прагматичным и результативным», – заключила Матвиенко.

Принятый сегодня сенаторами закон о создании федеральной информационной системы оценки качества образования декларируется авторами как инструмент для выполнения национальной цели о вхождении РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2030 году. Проведением мониторинга будет заниматься Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Москва, Мария Соколова

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