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Понедельник, 31 июля 2023, 17:32 мск

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Путин подписал закон о запрете регистрации на российских сайтах через зарубежный e-mail

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с декабря 2023 года будет запрещена регистрация на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

На российских сайтах, где нужна регистрация, будет предполагаться только четыре способа регистрации: по номеру телефона оператора РФ, через «Госуслуги» или Единую биометрическую систему или через иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российское юридическое лицо.

Новые требования вступят в силу с 1 декабря 2023 года.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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