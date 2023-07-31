Путин подписал закон о запрете регистрации на российских сайтах через зарубежный e-mail

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с декабря 2023 года будет запрещена регистрация на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
На российских сайтах, где нужна регистрация, будет предполагаться только четыре способа регистрации: по номеру телефона оператора РФ, через «Госуслуги» или Единую биометрическую систему или через иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российское юридическое лицо.
Новые требования вступят в силу с 1 декабря 2023 года.
Москва, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
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