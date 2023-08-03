В Подмосковье задержаны двое участников конфликта со стрельбой

В подмосковной Балашихе задержаны двое участников конфликта со стрельбой, в результате которого 1 августа один человек получил телесные повреждения. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, в хулиганстве подозреваются двое мужчин в возрасте 28 и 32 лет.

Как сообщалось ранее, 1 августа в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение, что у одного из домов, расположенных на улице Яганова, слышны звуки, похожие на выстрелы. Предварительно установлено, что между двумя мужчинами и неизвестными гражданами произошёл словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из участников произвёл выстрелы из предмета, конструктивно схожего с травматическим оружием в оппонента, после чего покинули место происшествия. В результате происшествия пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован.

Как уточняла накануне пресс-служба регионального главка Следственного комитета, 23-летний мужчина получил огнестрельное ранение в спину.

По факту произошедшего в полиции возбужденно уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В СКР сообщали об уголовном деле о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Москва, Светлана Антонова

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