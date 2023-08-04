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Пятница, 4 августа 2023, 17:44 мск

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Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о разовом налоге на сверхприбыль крупных компаний. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон устанавливает налог на сверхприбыль для организаций, у которых средняя доналоговая величина прибыли за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей. Такие компании должны будут заплатить 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над показателем за 2018-2019 годы. Согласно расчетам минфина, речь идет о привлечении в бюджет порядка 300 млрд рублей.

В законе предусмотрены исключения, например, от выплаты освобождены компании малого и среднего бизнеса, нефтегазовые компании, добытчики угля.

Напомним, при одобрении этого документа в Совет Федерации высказался за мониторинг ситуации с уплатой налога. Как подчеркивала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, остаются открытыми вопросы, насколько оправданно и правильно включать в плательщиков этого налога, например, ГУПы и коммунальные предприятия, и почему некоторые вообще исключены из этого списка.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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