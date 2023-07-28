«Насколько это оправданно?» Совет Федерации одобрил закон о налоге на сверхприбыль с серьезной оговоркой

Сегодня Совет Федерации одобрил закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний с оговоркой, что профильный комитет будет мониторить ситуацию. Как подчеркнула председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, остаются открытыми вопросы, насколько оправданно и правильно включать в плательщиков этого налога, например, ГУПы, и почему некоторые вообще исключены из этого списка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос обоснованности взимания этого налога с ряда предприятий поднял сенатор Ирек Ялалов. «В перечень плательщиков налога на сверхприбыль попали в том числе компании АПК, российские производители, дочерние компании «АвтоВАЗа», которые осуществляют масштабное импортозамещение. «АвтоВАЗ» фактически находится в собственности государства. И государство, по сути, будет изымать ту часть прибыли, которая находится в его управлении. Также под налог на сверхприбыль попадают компании, принадлежащие региональным администрациям, прибыль от деятельности которых поступает в региональные бюджеты, например, ГУП Водоканал Санкт-Петербурга, республики Башкортостан… Под налог на сверхприбыль попадают ГУПы, прибыль которых может распределяться государством. Ряд предприятий получают господдержку, которая помогает увеличить прибыль и одновременно часть этой прибыли будет изыматься государством. Вопрос к правительств: уплата налога на сверхприбыль повлияет на ухудшение экономического положения таких предприятий и на доходы региональных бюджетов?» – обратился сенатор к заместителю министра финансов Алексею Лаврову.

В ответ представитель Минфина пояснил, что эта прибыль носит «конъюнктурный разовый характер, который был обусловлен совершенно особыми неповторяющимися, уникальными условиями последних двух лет». «Планируя свою инвестиционную деятельность, компании не могли рассчитывать на эту прибыль, и поэтому она не повлияет на реализацию инвестиционных планов и на финансовую устойчивость компаний. На бюджеты субъектов федерации также этот налог не повлияет. Этот вопрос подробно прорабатывался, взимание этого налога осуществляется после всех налогов в регулярном порядке», – пояснил Лавров.

В этой связи спикер Совета Федерации выразила сомнение в необходимости взимать этот налог с коммунальных предприятий, хозяйство которых находится в непростом положении. «ГУПы – они финансируются региональными бюджетами, они должны развивать инвестиционные программы – везде дырявые сети, большие потери воды. Но с них-то зачем? Там-то точно будут сокращены инвеспрограммы. Это надо очень точечно внимательно все посмотреть, чтобы не навредить, коллеги. Как-то так у нас некоторые компании выпали крупные, а вот такие попали. «Попали» в полном смысле слова. Тем более – задним числом они должны заплатить эти налоги», – отметила она.

«Вообще есть с кого снимать сверхприбыть, честно говоря. Но не надо городскую инфраструктуру. Мы же знаем, в каком состоянии у нас коммунальные сети! Любые – вода, водоотведение, электрические и так далее. Туда вкладывать и вкладывать. И если даже они больше миллиарда заработали, так пусть направят на инвеспрограмму. Очень надо внимательно отработать порядок реализации этого постановления с учетом этих нюансов. Пожалуйста, еще раз посмотрите… Не навредить!» – подчеркнула Матвиенко.

«Коллеги, прошу поддержать закон, но с поручением комитету по бюджету и финансовым рынкам мониторить его реализацию и разобраться вот с теми структурами, о которых говорил коллега Ялалов. Насколько это оправданно и правильно? И почему некоторые вообще исключены из этого списка?» – заключила Матвиенко.

В итоге сенаторы поддержали закон о налоге на сверхприбыль. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года, налог должен быть уплачен не позднее 28 января. Он будет носить разовый характер и зачисляться в федеральный бюджет. Планируется, что поступления от налога составят порядка 300 млрд рублей.

Налог устанавливается на сверхприбыль организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021-2022 годы превысила 1 млрд рублей. Размер платежа рассчитывается как прирост этой прибыли за 2021-2022 годы над средней арифметической величиной прибыли за 2018-2019 годы, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%. При этом в правительстве подчеркивают, что в случае фактического перечисления в 2023 году определенной суммы денежных средств – обеспечительного платежа в федеральный бюджет, размер налога, по сути, может быть равен величине, исчисленной по ставке 5%, а перечисленные средства будут зачтены в счет уплаты налога на сверхприбыль.

Ряд крупных налогоплательщиков исключены из плательщиков налога на сверхдоходы.

Москва, Мария Соколова

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