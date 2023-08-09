Под завалами взорвавшегося склада пиротехники в Подмосковье могут оставаться 5 человек – губернатор

Число пострадавших в результате сегодняшнего взрыва склада пиротехники на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде выросло до 43. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, шестеро находятся в реанимации с ожогами и черепно-мозговыми травмами.

«В районную больницу Сергиева Посада поступило 43 человека. Шестеро в реанимации – у них ожоги и черепно-мозговая травма, еще 22 человека доставлены в отделение травматологии. У остальных – осколочные повреждения средней тяжести», – уточнил глава региона в своем телеграм-канале.

При этом Воробьев заявил, что под завалами могут находиться 5 человек. «Сейчас на месте взрыва работают 16 бригад скорой и 3 бригады медицины катастроф, подключили и санавиацию», – добавил он.

Telegram: ВИДЕО

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва на складе пиротехники в подмосковном Сергиевом Посаде. Как сообщила пресс-служба регионального главка ведомства, расследование ведется по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

Как сообщалось, ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40х40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»