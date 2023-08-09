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Среда, 9 августа 2023, 13:51 мск

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Под завалами взорвавшегося склада пиротехники в Подмосковье могут оставаться 5 человек – губернатор

Число пострадавших в результате сегодняшнего взрыва склада пиротехники на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде выросло до 43. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, шестеро находятся в реанимации с ожогами и черепно-мозговыми травмами.

«В районную больницу Сергиева Посада поступило 43 человека. Шестеро в реанимации – у них ожоги и черепно-мозговая травма, еще 22 человека доставлены в отделение травматологии. У остальных – осколочные повреждения средней тяжести», – уточнил глава региона в своем телеграм-канале.

При этом Воробьев заявил, что под завалами могут находиться 5 человек. «Сейчас на месте взрыва работают 16 бригад скорой и 3 бригады медицины катастроф, подключили и санавиацию», – добавил он.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва на складе пиротехники в подмосковном Сергиевом Посаде. Как сообщила пресс-служба регионального главка ведомства, расследование ведется по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

Как сообщалось, ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40х40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

В Подмосковье возбуждено уголовное дело после взрыва склада пиротехники / Взрыв в Подмосковье: пострадали более 30 человек, трое – в реанимации / Взрыв в Подмосковье: разрушен ангар на площади 1,6 тысячи кв метров, есть пострадавшие / В Подмосковье прогремел мощный взрыв / В Подмосковье задержан извращенец, пристававший к маленьким девочкам / Крупный пожар в Подмосковье: сгорела фабрика по производству спортивных товаров / Смертельное ДТП в Подмосковье: 17-летний юноша на иномарке въехал в лося / Минобороны РФ сообщило о новой попытке атаки беспилотника по объектам в Московской области

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