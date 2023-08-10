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Четверг, 10 августа 2023, 12:11 мск

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Следственный комитет подтвердил: после взрыва в Сергиевом Посаде неизвестна судьба 12 человек

Подмосковный главк Следственного комитета подтвердил, что на данный момент устанавливается судьба 12 человек, которые считаются пропавшими без вести после взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде.

«В рамках следственных действий проверяют информацию о еще 3 лицах, пропавших без вести в результате происшествия на пиротехническом складе в Сергиевом Посаде. Таким образом, на данный момент устанавливается судьба 12 человек, которые считаются пропавшими без вести», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сегодня СК сообщил о задержании технического директора фирмы «Пиро-Росс», на складе которой накануне произошел мощный взрыв. В ведомстве уточнили, что в офисе фирмы проведены обыски. «Изъяты документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего состава», – отметили в СК.

Напомним, ЧП произошло утром в среду, 9 августа, в металлическом ангаре 40х40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. К настоящему времени известно, что за медицинской помощью обратились более 60 человек, одна женщина скончалась в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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