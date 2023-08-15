Банк России понизил курсы доллара и евро

Сегодня по итогам биржевых торгов Банк России резко понизил официальные курсы американской и европейской валют на завтра, 16 августа. Доллар будет стоить 97,4217 рубля, евро – 106,5736, что ниже сегодняшнего уровня почти на 3 и 4 рубля соответственно.

Российс4ий рубль перешел к укреплению после вчерашнего объявления Банка России о предстоящем сегодня заседании совета директоров об уровне ключевой ставки, которая в итоге была резко повышена до 12% годовых. Регулятор объяснил свое решение проинфляционными факторами в условиях обвала курса рубля. При этом Центробанк допустил дальнейшее повышение ставки.

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева назвала повышение ключевой ставки до 12 % крайне вредной мерой. По ее мнению, курс рубля к доллару в условиях санкций и отсечения от мирового валютного рынка не должен поддерживаться традиционными инструментами этого рынка.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что рост ставки поставит крест на развитии долгового рынка, на создании новых источников финансирования инвестиционных проектов.

Лидер фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что решение ЦБ негативно отразится на отечественной экономике. По оценке политика, высокая ставка и слабый рубль многим предприятиям не позволят провести модернизацию и расширить производство.

«Продолжится рост цен. В то же время ЦБ не думает препятствовать валютным спекулянтам и вывозу капитала из страны, а значит – условия для дальнейшей девальвации и обострения кризиса никуда не делись. Если перевод средств за рубеж для физлиц «ограничен» миллионом долларов в месяц, понятно, чьи интересы для Набиуллиной и Ко важны, а чьи – безразличны», – подчеркнул Миронов.

В то же время аналитики полагают, что повышение ключевой ставки не поможет оставить девальвацию рубля ни в ближайшей перспективе, ни в долгосрочном периоде.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»