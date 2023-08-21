Пожар на складе в Ногинске распространился на 4300 кв метров

Пожар на складе завода по производству лакокрасочный изделий в подмосковном Ногинске локализован на площади 4300 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Как сообщал «Новый День», сообщение о ЧП поступило сегодня около 9:00. В настоящее время к ликвидации последствий пожара привлечены 38 единиц техники и 128 спасателей.

Ногинская городская прокуратура начала проверку обстоятельств возгорания. «Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности и по результатам приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»