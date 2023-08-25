Суд в Подмосковье арестовал мигранта, ударившего девушку на утренней пробежке

Суд арестовал до 23 сентября подозреваемого в совершении хулиганских действий в отношении девушки-спортсменки в рабочем поселке Нахабино. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, ЧП произошло утром 23 августа. Мигрант увидел незнакомую ему девушку, одетую в открытую спортивную одежду – шорты и майку – и высказал в её девушки требование о недопустимости лицам женского пола появляться в общественных местах в открытой одежде, после чего нанес ей один удар кулаком в область лица.

Первоначально сообщалось о возбуждении в отношении мигранта уголовного дела о «Хулиганстве» (ст. 213 УК РФ). Позже СКР сообщил, что мужчина стал фигурантом уголовного дело об экстремизме – его действия квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с применением насилия).

После задержания в отделении полиции иностранец сообщил, что не имеет российского гражданства, а в страну приехал на работу. На вопрос, зачем он ударил девушку по лицу, мужчина заявил, что «спасал ее от греха».

Москва, Светлана Антонова

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