Готовится «весьма плотно»: в Кремле подтвердили скорую встречу Путина и Эрдогана

Личная встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Есть понимание, что эта встреча состоится скоро. Но обычно мы с нашими странами-партнерами синхронизируем объявления о таких визитах, и мы уже в ближайшее время вам сообщим, когда точно и где точно она состоится. Уже она готовится, готовится весьма плотно», – отметил представитель Кремля, слова которого цитирует РИА «Новости».

В то же время Песков уточнил, что глава государства не не планирует участвовать в саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Индии 9-10 сентября.

Накануне турецкие СМИ сообщили, что встреча Путина и Эрдогана может пройти в Сочи 4 сентября.

Москва, Светлана Антонова

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