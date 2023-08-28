В Москве задержаны фигуранты уголовного дела о массовом отравлении в «Бистро-24»

В Москве задержаны фигуранты уголовного дела о массовом отравлении в кафе «Бистро-24». Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, это генеральный директор частной организации-поставщика и его заместитель, а также закупщик мясной продукции – замороженной курицы в бобинах для вертела для изготовления продукта быстрого питания – «шаурмы».

В надзорном ведомстве уточнили, что закупщик – мужчина 1981 г.р. работал в кафе без официального оформления своей трудовой деятельности.

«Директор частной организации и его заместитель создали на территории производства условия для изготовления продукции ненадлежащего качества, доставщик, в свою очередь, не проверял поставляемую продукцию на качество, осуществлял поставку мясной продукции без маркировок, сведений о сроках годности, а также товарно-транспортных накладных, ветеринарных свидетельств, то есть оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, о чем владельцу кафе было достоверно известно», – говорится в сообщении прокуратуры.

Предполагается, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.

В конце прошлой недели Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) после массового отравления москвичей. По данным ведомства, на тот момент в стационаре находилось 28 человек.

Москва, Светлана Антонова

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